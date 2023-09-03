ЦСКА повторил худший результат по ударам за 13 лет

Игроки ЦСКА в сегодняшнем вечернем матче против «Зенита» (1:1) нанесли всего четыре удара по воротам соперника. И лишь один из них пришёлся в створ.

Как сообщает Opta Sports, это худший показатель по ударам для «армейцев» с апреля 2010 года. Тогда игроки ЦСКА также нанесли четыре удара за матч и соперником москвичей в той игре тоже был «Зенит».

Напомним, что на курьёзный гол Антона Заболотного в самом начале матча в его концовке ответил лидер «Зенита» Дуглас Сантос.

После ничьей «Зенит» поднялся на второе место с 14 баллами, ЦСКА с 11 очками – на седьмом.

«Зенит» выгрыз ничью с ЦСКА в концовке