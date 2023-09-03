Булыкин оценил игру Дзюбы в матче против «Балтики»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда столичного клуба Артёма Дзюбы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики» (3:2).

«Борьбу выигрывал, пасы отдавал, поэтому в сегодняшней игре был хорош и принес победу. Конечно, все в команде молодцы, но от нападающего ждут голов и передач. Артем сегодня это показал», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба провёл на поле 90 минут и смог отметиться забитым мячом.

За пять проведенных туров РПЛ Дзюба отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.