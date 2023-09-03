Булыкин высказался о победе «Локомотива» над «Балтикой»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе столичного клуба над калининградской «Балтикой (3:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России подумал, что при счете 3:0 все сложится нормально, но соперник заставил понервничать во втором тайме.

«В первом было полное преимущество «Локомотива». Тогда можно было спокойно заканчивать матч», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» благодаря победе поднялся на пятую строчку в турнирной таблице и имеет 11 очков в своем активе.