Отец Кузяева: «Далер ещё только адаптируется к новой команде»

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал свежий гол своего сына за клуб Лиги 1.

«Молодец, он забил хороший гол. Ушли в контратаку, хорошо с партнером разыграли. Полноценно ли влился в коллектив? Ещё вливается, адаптируется. Но еще работать надо много, как ему, так и команде», - цитирует Кузяева-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, в воскресенье «Гавр» благодаря голу Кузяева смог разгромить дома «Лорьян» - 3:0. Россиянин открыл счёт в минувшей встрече на 53-й минуте. Этот гол стал для него вторым с момента перехода в «Гавр» минувшим летом, ранее он забивал «Бресту» в домашней встрече (1:2).