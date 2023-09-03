Быстрый курьёз от Кержакова и позднее спасение от Дугласа Сантоса: «Зенит» выгрыз ничью с ЦСКА в концовке

На седьмой тур чемпионата России оказались запланированы два матча, которые можно назвать центральными. Субботним вечером «Краснодар» дома встречался со «Спартаком» и одержал победу со счётом 2:0. А в воскресенье пришёл черёд встречи между ЦСКА и «Зенитом».

Эти команды встречались в Суперкубке полтора месяца назад. Там питерцы, хоть и одержали победу по пенальти, достаточно неважно выглядели. Но теперь Клаудиньо повеселел, а Вендел вернулся из Бразилии. Правда, Малком перешёл в «Аль-Хиляль».

Питерцы подходили к матчу с «Зенитом» после поражения от «Балтики» в Кубке России. Но одновременно и на фоне трёх подряд побед в чемпионате. «Факел», «Спартак» и «Урал» потерпели поражения от «сине-бело-голубых» на отрезке с четвёртого по шестой тур РПЛ.

ЦСКА в середине рабочей недели переиграл «Сочи» по пенальти в рамках Кубка. Что же касается чисто Премьер-лиги, то «красно-синие» забуксовали после трёхматчевой победной серии, проиграв в московском дерби «Динамо» и поделив очки с «Оренбургом».

Семак выпустил Марио Фернандеса в старте против его бывшего клуба ЦСКА, а вот Ивана Сергеева продержал полтора тайма на скамейке. У «армейцев» заслуживал внимания дебют правого латераля Дугласа Келлвена, который присоединился к команде несколько дней назад.

Можно сказать, матч начался со счёта 1:0. На четвёртой минуте хозяева отпраздновали курьёзный гол с помощью высокого прессинга. Алип отдал поперечный пас в свою вратарскую Кержакову, который не поверил в угрозу и позволил Заболотному в подкате отправить мяч в ворота.

Пропустив явно невынужденный гол, питерцы прочно перестроились на позиционную атаку с полумоментами. Караваев подавал примерно с правой границы штрафной площади на ближнюю штангу, Мантуан поборолся верхом с Набабкиным – получился угловой удар. В таком роде.

Ещё разок Акинфеев оплошал на выходе, напомнив о своей ошибке в матче с «Уралом», но на сей раз обошлось для «красно-синих». На 25-й минуте Игорь уже по-настоящему выручил свою команду, отразив удар головой в упор легендарного в прошлом «армейца» Марио Фернандеса.

С попытками зенитовцев прорываться во фланговых и полуфланговых зонах хозяева, в общем-то, справлялись, а под конец первого тайма серьёзно вступить в дело снова пришлось Акинфееву, парировавшему опасный удар со второго этажа от Кассьерры.

После перерыва «Зенит» продолжил играть первым номером, но «армейцам» вроде стало полегче справляться с этим. В один момент показалось, что назначен пенальти в ворота ЦСКА. Фернандес упал в чужой штрафной в контакте с Рошей, однако первичен был офсайд Марио.

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А ведь за полторы минуты до этого отличный момент имел Чалов, только вот распорядился им бездарно, запулив мяч выше створа. Около 70-й минуты статистика владения мячом со стороны «Зенита» достигала отметки в 70 процентов – это для понимания характера игры.

Казалось, что это не день «Зенита», однако на 88-й минуте питерцы дожали-таки своего соперника. Круговой навесил справа с углового, Эракович ударил по мячу головой, Роша неудачно сыграл также головой, а Дуглас Сантос вторым этажом вонзил мяч в левый угол (1:1).

После этого состоялись ещё две массовые стычки между футболистами, ибо страсти оказались накалены до предела. Во втором случае Гайич упал в чужой штрафной площади и заработал угловой. После подачи корнера жёстко столкнулись головами Алип и Роша, возникла медицинская пауза.

Обошлось без удалений. Кукуян показал жёлтые карточки за неспортивное поведение Заболотному, Роше, Мендесу, Алипу, Клаудиньо. ЦСКА досадно упустил победу над действующим чемпионом и возможность догнать «Зенит» в турнирной таблице. А если бы Чалов забил на 64-й минуте?..

Кирилл Иванцов