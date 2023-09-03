Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстрый курьёз от Кержакова и позднее спасение от Дугласа Сантоса: «Зенит» выгрыз ничью с ЦСКА в концовке

03 Сентября 2023 • 19:30 Комментировать (10)
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

На седьмой тур чемпионата России оказались запланированы два матча, которые можно назвать центральными. Субботним вечером «Краснодар» дома встречался со «Спартаком» и одержал победу со счётом 2:0. А в воскресенье пришёл черёд встречи между ЦСКА и «Зенитом».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:1Зенит
(1:0) Заболотный Антон4'  
  88'Дуглас Сантос (1:1)
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан Роша  90'Мойзес РобертоГайич Милан IIIЗделар СашаМендес Виктор  90'Келлвен Дуглас 74' (Давила Виктор ( 74') Обляков ИванЗаболотный Антон  90'Чалов Фёдор 74' (Мухин Максим ( 74')
Запасные: Рядно МихаилАгапов ИльяФайзуллаев АббосбекЛукин МатвейЕрмаков НикитаГайч АдольфоКисляк МатвейКучаев КонстантинГлебов КириллТороп Владислав
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 72' (Круговой Данил ( 72') Эракович СтрахиньяАлип Нуралы  90'Фернандес Марио 82' (Ерохин Александр ( 82') Вендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньоДуглас Сантос  90'Кассьерра Матео 82' (Мостовой Андрей ( 82') Мантуан Густаво 72' (Сергеев Иван ( 72')
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичКейрос ЭдуардоБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийСутормин АлексейВасютин АлександрАдамов Денис
03 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Эти команды встречались в Суперкубке полтора месяца назад. Там питерцы, хоть и одержали победу по пенальти, достаточно неважно выглядели. Но теперь Клаудиньо повеселел, а Вендел вернулся из Бразилии. Правда, Малком перешёл в «Аль-Хиляль».

Питерцы подходили к матчу с «Зенитом» после поражения от «Балтики» в Кубке России. Но одновременно и на фоне трёх подряд побед в чемпионате. «Факел», «Спартак» и «Урал» потерпели поражения от «сине-бело-голубых» на отрезке с четвёртого по шестой тур РПЛ.

ЦСКА в середине рабочей недели переиграл «Сочи» по пенальти в рамках Кубка. Что же касается чисто Премьер-лиги, то «красно-синие» забуксовали после трёхматчевой победной серии, проиграв в московском дерби «Динамо» и поделив очки с «Оренбургом».

Семак выпустил Марио Фернандеса в старте против его бывшего клуба ЦСКА, а вот Ивана Сергеева продержал полтора тайма на скамейке. У «армейцев» заслуживал внимания дебют правого латераля Дугласа Келлвена, который присоединился к команде несколько дней назад.

Можно сказать, матч начался со счёта 1:0. На четвёртой минуте хозяева отпраздновали курьёзный гол с помощью высокого прессинга. Алип отдал поперечный пас в свою вратарскую Кержакову, который не поверил в угрозу и позволил Заболотному в подкате отправить мяч в ворота.

Пропустив явно невынужденный гол, питерцы прочно перестроились на позиционную атаку с полумоментами. Караваев подавал примерно с правой границы штрафной площади на ближнюю штангу, Мантуан поборолся верхом с Набабкиным – получился угловой удар. В таком роде.

Ещё разок Акинфеев оплошал на выходе, напомнив о своей ошибке в матче с «Уралом», но на сей раз обошлось для «красно-синих». На 25-й минуте Игорь уже по-настоящему выручил свою команду, отразив удар головой в упор легендарного в прошлом «армейца» Марио Фернандеса.

С попытками зенитовцев прорываться во фланговых и полуфланговых зонах хозяева, в общем-то, справлялись, а под конец первого тайма серьёзно вступить в дело снова пришлось Акинфееву, парировавшему опасный удар со второго этажа от Кассьерры.

После перерыва «Зенит» продолжил играть первым номером, но «армейцам» вроде стало полегче справляться с этим. В один момент показалось, что назначен пенальти в ворота ЦСКА. Фернандес упал в чужой штрафной в контакте с Рошей, однако первичен был офсайд Марио.

Реклама


А ведь за полторы минуты до этого отличный момент имел Чалов, только вот распорядился им бездарно, запулив мяч выше створа. Около 70-й минуты статистика владения мячом со стороны «Зенита» достигала отметки в 70 процентов – это для понимания характера игры.

Казалось, что это не день «Зенита», однако на 88-й минуте питерцы дожали-таки своего соперника. Круговой навесил справа с углового, Эракович ударил по мячу головой, Роша неудачно сыграл также головой, а Дуглас Сантос вторым этажом вонзил мяч в левый угол (1:1).

После этого состоялись ещё две массовые стычки между футболистами, ибо страсти оказались накалены до предела. Во втором случае Гайич упал в чужой штрафной площади и заработал угловой. После подачи корнера жёстко столкнулись головами Алип и Роша, возникла медицинская пауза.

Обошлось без удалений. Кукуян показал жёлтые карточки за неспортивное поведение Заболотному, Роше, Мендесу, Алипу, Клаудиньо. ЦСКА досадно упустил победу над действующим чемпионом и возможность догнать «Зенит» в турнирной таблице. А если бы Чалов забил на 64-й минуте?..

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (10)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volk Odinochka
03 Сентября 2023 в 20:06
Игра была равна, играли два...
Даже подраться толком не могут. :D
TEREX
03 Сентября 2023 в 20:11
гавно фчира паказала..как нада играть..)) пахрюкивая от удавольствия палучили пат кручёный хвост..)) ах ха ха ха
ингерман
03 Сентября 2023 в 20:14
ай бро ента чудо на букву мэ явна за сисек тапил.. чма-маскавская.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
03 Сентября 2023 в 20:18
дык канэшна бро..)) бис фсякава самнению..)) та ышо адинокая заплыфшая жырам хавронья..))
только не мясо
03 Сентября 2023 в 19:54
Какой то дворовый футбол посмотрел сегодня, концовка так вообще как в деревне побоище. Зенит явно сильнее, но не сложилось, хорошо хоть очечко урвали - с ним сегодня и поздравляю всех Зенитчиков!) P.S. - очень понравился Марио Фернандес - отпахал как сивый мерин.
ингерман
03 Сентября 2023 в 19:46
ай малацы в настрое.. дундуки сёдни по игре.. по потенциалу выносить должны были сисек влёгкую.. алип в концовке понравился.. не побоялся на сахатова полезть с кулаками.. забуреваец парень.. ))) ероха тожа красаучег.. усех абыграим а если нец зды дадим.. флегма-чмо! Эйнананэй! )))
TEREX
03 Сентября 2023 в 20:02
чё такоя бро..)) ну уш ни как ни ажыдал што цыскам праиграют..прачитал што коя как ускриблися..)) гаварят керж сам сибе забил што ли..))
ингерман
03 Сентября 2023 в 20:05
ай бро опяць флегмы-не-было.. играли сами па сибе но флоц не апазорили.. главное не пабаялесь сисястым зды вламиць.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
03 Сентября 2023 в 20:08
ну хатя так..)) а флегма апеть в домики спряталси..)) апеть наверна папирёк паляны играли и биз удараф..))
ингерман
03 Сентября 2023 в 20:13
ай.. маменты были и марио неплохо сыграл.. даже при наличии флегмы играли с настроем особенна в канцовке.. гол сами сибе забили а патом решали праблему.. кароч - во всем виновата флегма.. хе-хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
3
0
2.90 3.70 2.41
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
3
2
1.81 3.90 4.50
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
1
2.90 3.70 2.41
Видео
45 мин
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
20:41 · Россия. Премьер-лига
Боевая ничья ЦСКА и «Зенита» - видео видео
20:27 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» - о «забеге» Марио Фернандеса: «Он защищает цвета команды, которая ему платит»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Семак раскритиковал работу арбитров на старте сезона
20:21 · Россия. Премьер-лига
​Сутормин: «Знаю, что был интерес со стороны ЦСКА»
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» быстро забило «Ростову» благодаря рикошету
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Хочется больше игровой практики получать
20:12 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Ничья на выезде - это не самый плохой вариант, хотя по игре сегодня смотрелись гораздо лучше»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков назвал матч с ЦСКА потерей очков 3
20:11 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Марио Фернандес — пример для молодежи»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил, что «Зенит» ожидает пополнение в линии защиты
20:01 · Россия. Премьер-лига
Психолог предположил, почему Абаскалю тяжело в России 1
20:00 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ впервые с 2019 года 1
19:59 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Будем делать максимум, чтобы показать, что те 30 минут против «Спартака» были маленькой ошибкой в нашей работе»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Ростову» и мне вообще не выгодна эта пауза»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Заболотный отличается голевым действием в четвёртом матче РПЛ подряд
Все новости
Рекомендуем