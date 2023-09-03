Нагорных: «Дзюба доказывает, что он по-прежнему топ-игрок»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных оценил форму нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы. Напомним, он в сегодняшнем матче против «Балтики» отметился голом и ассистом, в итоге москвичам удалось одержать непростую победу – 3:2.

Притом, ранее Дзюбу оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за оскорбления журналиста одного из спортивных порталов.

«Мы не оставили этот вопрос. Мы попросим материалы. Но Дзюба доказывает своей игрой, что он по‑прежнему топ‑игрок в России, лидер «Локомотива», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».