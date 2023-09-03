Нагорных – об Изидоре: Он игрок «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Вильсоном Изидором, который самовольно улетел во Францию, не предупредив руководство.

Нагорных отметил, что француз является игроком «Локомотива», и клубранее изложил свою позицию.

«Я не знаю, что говорит агент, папа или мама, есть отношения в профессиональном футболе. На этом я хотел бы тему закрыть. Мы в сфере профессиональных отношений с футболистами», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.