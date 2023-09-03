Мусаев: «Даже те, с кем пять лет не общался, поздравили с вызовом в сборную»

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев после поражения от «Локомотива» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о вызове в сборную России на сентябрьский сбор.

- Впервые в истории «Балтики» в сборную России вызволи ее футболиста – вас. Как в клубе это отметили? Вас поздравили?

- Это не прошло незамеченным в клубе. Почти все меня поздравляли, все были рады. Главный тренер Сергей Игнашевич дал свое напутствие. У меня сейчас только положительные эмоции.

- В какой вы форме? Не перебор ли этот сентябрьский сбор, все-таки для вас это непривычная ситуация?

- Никого не волнует – перебор это для меня или нет. Для сборной у меня всегда найдутся дополнительные силы.

- Вы мало эмоциональны, когда говорите о вызове в сборную. Кто первый поздравил?

- После проигранного «Локомотиву» матча у меня только этим голова забита. Поздравили меня все: родители, близкие, даже те, с кем я лет пять не общался.

- Расскажите, как узнали, что попали в национальную команду?

- Сложно было не узнать, потому что все соцсети об этом писали. Я родом из Дагестана, и там тоже везде опубликовали эту новость. Так и узнал.

- Сами ожидали получить вызов в национальную команду именно сейчас?

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- Я считаю, что не так хорошо начал сезон и потерял вспышку. Но желание попасть в национальную команду было, конечно. Я рад, что на меня обратили внимание.

- Кто из футболистов «Балтики» ждет приглашения в сборную? Кто уже сейчас готов к национальной команде?

- У нас еще есть достойные ребята, которых могут вызвать. Если сейчас их не пригласили, то на следующий сбор спокойно могут позвать.

- Назовите фамилии этих игроков.

- Пряхин, Лазарев, Осипов спокойно могут выступать в сборной. Если кого-то забыл, извиняюсь перед ребятами. Все они спокойно могут попасть в национальную команду.

- «Балтика» идет внизу турнирной таблицы. Где вы недобрали очков?

- Во всех матчах мы неплохо выглядели, но немного не повезло. Соперникам больше фартило. Поэтому мы и недобрали очков.

- Какое место по итогам сезона устроит «Балтику»? Понятно, что борьба за выживание - вряд ли достойная цель.

- Надо идти от матча к матчу. Выиграем одну игру, и очки пойдут, я думаю.

Елена Григорьевская