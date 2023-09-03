​Галактионов: «Думаю, Морозов не поедет в сборную России»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не думает, что защитник команды Евгений Морозов отправится в расположение сборной России.

Как известно, Морозов получил вызов в главную команду страны. Тем не менее, футболист ранее получил повреждение.

«Думаю, Морозов не поедет в сборную России. На сегодняшний день он не тренируется», - сказал Галактионов журналистам.

В сентябре сборная России проведёт три товарищеских матча – два против олимпийской сборной Египта (7 и 11 числа) и один против национальной сборной Катара (12 числа).

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» обыграл дома «Балтику» со счётом 3:2