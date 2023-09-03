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Пряхин: «Даже при счёте 0:3 понимали, что можем отыграться» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 18:56 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с «Локомотивом», старте сезона и Сослане Джанаеве.

- «Балтике» почти удалось зацепить очко в матче с «Локомотивом», хотя по ходу встречи ваша команда проигрывала 0:3. Есть ощущение, что могли сравнять счет?

- Еще когда счет был 0:3, я понимал, что можно отыграться. К сожалению, не удалось забить третий мяч, хотя моменты для этого были.

- Откуда была такая уверенность?

- Мы разговаривали в перерыве с Владиславом Лазаревым и сошлись во мнении, что для нас не все еще потеряно, что надо выходить, искать моменты и переворачивать игру. Но нам чуть-чуть не хватило.

- Много матчей, где «Балтика» недобрала очки»?

- Я считаю, в каждой игре, где мы проигрывали, могли набрать очки.

- Как оцениваете старт сезона? Что не получается и почему?

- Потому что календарь тяжелый. Все матчи у нас на выезде. Это не отмазка. Мы надеемся, что после перерыва начнем набирать очки, разобрав свои ошибки.

- В Кубке России совсем недавно «Балтика» сотворила сенсацию, обыграв «Зенит». Как это удалось?

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- Да всех можно обыгрывать. Нет такого, чтобы кто-то нас полностью переигрывал. Все дело в реализации. Будем стараться подтянуть этот компонент.

- Вообще, что для вас означает эта победа?

- Когда собирается полный стадион на домашней игре, нельзя проигрывать, и я очень рад, что мы порадовали наших болельщиков. Тем более, это «Зенит». Все равно это немного детская мечта.

- Есть ощущение, что «Зенит» не такой сильный, как в прошлом сезоне?

- Да. Сейчас команды стали более ровные. У претендентов на первое место побольше шансов, чем в прошлом сезоне.

- Впервые в истории «Балтики» из команды вызвали игрока в сборную России – Тамерлана Мусаева. Поздравили его?

- Конечно. Очень за него рады. Мы видим, как он постоянно работает. Считаю, он заслужил это приглашение.

- Кто-то из вашей команды еще близок к приглашению в сборную, как считаете?

- То же Лазарев, например.

- Тамерлан Мусаев назвал вас.

- Это потому что я радом стоял (смеется)

- Вы готовы к сборной, как сами считаете?

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- Конечно. У любого футболиста есть такая цель. Но сейчас я больше думаю о «Балтике» и наших результатах.

- Сослан Джанаев пополнил состав «Балтики». Как его приняли?

- Пришел опытный игрок в команду, в раздевалку. Большая честь проводить с ним тренировки. Когда я еще был маленький, смотрел по телевизору его игры, а сейчас мы в одной команде. Это очень круто. Первое впечатление от него, что Сослан очень добрый. Теперь у нас два лидера – Дудиев и Джанаев.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Сергей Пряхин
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