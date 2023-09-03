Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с «Локомотивом», старте сезона и Сослане Джанаеве.
- «Балтике» почти удалось зацепить очко в матче с «Локомотивом», хотя по ходу встречи ваша команда проигрывала 0:3. Есть ощущение, что могли сравнять счет?
- Еще когда счет был 0:3, я понимал, что можно отыграться. К сожалению, не удалось забить третий мяч, хотя моменты для этого были.
- Откуда была такая уверенность?
- Мы разговаривали в перерыве с Владиславом Лазаревым и сошлись во мнении, что для нас не все еще потеряно, что надо выходить, искать моменты и переворачивать игру. Но нам чуть-чуть не хватило.
- Много матчей, где «Балтика» недобрала очки»?
- Я считаю, в каждой игре, где мы проигрывали, могли набрать очки.
- Как оцениваете старт сезона? Что не получается и почему?
- Потому что календарь тяжелый. Все матчи у нас на выезде. Это не отмазка. Мы надеемся, что после перерыва начнем набирать очки, разобрав свои ошибки.
- В Кубке России совсем недавно «Балтика» сотворила сенсацию, обыграв «Зенит». Как это удалось?
- Да всех можно обыгрывать. Нет такого, чтобы кто-то нас полностью переигрывал. Все дело в реализации. Будем стараться подтянуть этот компонент.
- Вообще, что для вас означает эта победа?
- Когда собирается полный стадион на домашней игре, нельзя проигрывать, и я очень рад, что мы порадовали наших болельщиков. Тем более, это «Зенит». Все равно это немного детская мечта.
- Есть ощущение, что «Зенит» не такой сильный, как в прошлом сезоне?
- Да. Сейчас команды стали более ровные. У претендентов на первое место побольше шансов, чем в прошлом сезоне.
- Впервые в истории «Балтики» из команды вызвали игрока в сборную России – Тамерлана Мусаева. Поздравили его?
- Конечно. Очень за него рады. Мы видим, как он постоянно работает. Считаю, он заслужил это приглашение.
- Кто-то из вашей команды еще близок к приглашению в сборную, как считаете?
- То же Лазарев, например.
- Тамерлан Мусаев назвал вас.
- Это потому что я радом стоял (смеется)
- Вы готовы к сборной, как сами считаете?
- Конечно. У любого футболиста есть такая цель. Но сейчас я больше думаю о «Балтике» и наших результатах.
- Сослан Джанаев пополнил состав «Балтики». Как его приняли?
- Пришел опытный игрок в команду, в раздевалку. Большая честь проводить с ним тренировки. Когда я еще был маленький, смотрел по телевизору его игры, а сейчас мы в одной команде. Это очень круто. Первое впечатление от него, что Сослан очень добрый. Теперь у нас два лидера – Дудиев и Джанаев.
Елена Григорьевская
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