«Спартак» - худший московский клуб РПЛ на текущий момент

В воскресенье «Локомотив» набрал три очка по итогам домашнего матча Премьер-лиги против «Балтики» (победа 3:2). Как следствие, «железнодорожники» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице. «Спартак» же, как мы уже сообщали, опустился во вторую половину – на девятое место.

Если посмотреть на таблицу исключительно среди московских клубов, то на текущий момент выше всех идёт «Локомотив» (12 очков). Далее следуют «Динамо» (11 очков), ЦСКА (10 очков) и «Спартак» (10 очков). При этом «армейцы» опережают «красно-белых» по дополнительным показателям.

Стоит сказать, что «Динамо» и ЦСКА свои матчи седьмого тура ещё не завершили.