«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет против московского «Динамо». В центре обороны столичного клуба сыграют Роберто Фернандес и Сергей Паршивлюк.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.
Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.
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