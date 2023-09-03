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«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы

03 Сентября 2023 • 18:49 Комментировать
Ростов
0:1
Динамо Москва
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет против московского «Динамо». В центре обороны столичного клуба сыграют Роберто Фернандес и Сергей Паршивлюк.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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