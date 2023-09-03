Заболотный забил уже больше, чем в прошлом сезоне РПЛ

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный открыл счёт в центральном матче седьмого тура РПЛ. Он поразил ворота питерского «Зенита» на первых минутах игры и оформил четвёртый для себя гол в текущем сезоне Премьер-лиги.

Любопытно, что в сезоне минувшем Заболотный забил лишь три раза в 24-х матчах чемпионата России.

Напомним, что после первого тайма счёт в игре «армейцев» и «сине-бело-голубых» по-прежнему 1:0. Следить за развитием событий матча можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.

Как Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА - «Зенит» - видео