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«Крылья Советов» выдали лучший старт сезона с 2001 года

03 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать
Крылья Советов
3:0
Факел
окончен

Самарские «Крылья Советов» переиграли в своем очередном матче воронежский «Факел», и теперь после семи туров у клуба девятнадцать очков. Столь удачного старта в истории «Крыльев Советов» не было с 2001 года, когда клуб возглавлял Александр Тарханов. Тогда у клуба также были девятнадцать очков после семи туров чемпионата, в итоге она закончила турнир на пятом месте, а чемпионом стал московский «Спартак» - в последний раз при Олеге Романцеве.

В следующем, восьмом туре  российского чемпионата самарцам предстоит сыграть в Москве против ЦСКА, это случится шестнадцатого сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел
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