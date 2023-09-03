«Крылья Советов» выдали лучший старт сезона с 2001 года

Самарские «Крылья Советов» переиграли в своем очередном матче воронежский «Факел», и теперь после семи туров у клуба девятнадцать очков. Столь удачного старта в истории «Крыльев Советов» не было с 2001 года, когда клуб возглавлял Александр Тарханов. Тогда у клуба также были девятнадцать очков после семи туров чемпионата, в итоге она закончила турнир на пятом месте, а чемпионом стал московский «Спартак» - в последний раз при Олеге Романцеве.

В следующем, восьмом туре российского чемпионата самарцам предстоит сыграть в Москве против ЦСКА, это случится шестнадцатого сентября.