Карпукас рассказал о ситуации с Изидором

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о ситуации со своим одноклубником Вильсоном Изидором.

«Прощался ли Изидор с командой? Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что и сейчас происходит», - приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

Напомним, форвард самовольно покинул расположение «железнодорожников» и отправился во Францию, чтобы оформить трансфер, но столичный клуб не получал официальных предложений и потребовал своего игрока вернуться в Россию.

Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.