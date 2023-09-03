Ненахов: «Не скажу, что мы расслабились, но что‑то было не так»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился словами после непростой победы над «Балтикой» в рамках РПЛ. «Железнодорожники» дома обыграли гостей со счётом 3:2, оба своих гола балтийцы оформили в рамках второго тайма матча.

«Не скажу, что расслабились, но что‑то было не так — это точно. Возможно, некоторые игроки расслабились, думали, что уже выиграли, совсем перестали играть в футбол. Так нельзя», - делится Ненахов для «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря победе «Локомотив» смог подняться в первую шестёрку команд РПЛ. Теперь москвичи идут на шестом месте, набрав 12 баллов.