Карпукас высказался о победе над «Балтикой»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о победе над калининградской «Балтикой» (3:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиге.

Игрок отметил, что главное, что его команде удалось добиться победы, но нужно увереннее доводить такие игры до победы.

«Нацеленность, к сожалению, не продолжалась 90 минут. Мы понимали, что уходит наша игра. Надо было вспомнить, как мы играли первый тайм, потому что мы ничего не давали сделать «Балтике», - приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

«Локомотив» благодаря победе поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.