Пиняев рассказал, почему «Балтика» едва не огорчила Локомотив в Черкизово

Молодой игрок атаки «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал игру его команды против «Балтики». Напомним, что калининградцы едва не спасли матч, сыграв против москвичей со счётом 2:3. Оба своих гола балтийцы оформили во втором тайме.

«Не думаю, что проблема в нас, просто у соперника был запредельный настрой. Они забили, а дальше уже психология. Но мы удержали игру, были дисциплинированы, выполняли требования тренера и это принесло три очка», - комментирует Пиняев для «Матч ТВ».

После победы «Локо» поднялся на шестое место в РПЛ с 12 баллами. «Балтика» опустилась на 16-е место, у команды лишь три очка.