Джикия провёл свой 200-й матч в РПЛ

Седьмой тур российского чемпионата закончился для московского «Спартака» очередной неудачей - команда проиграла со счетом 0:2 «Краснодару», чем омрачила 200-й матч в высшей лиге российского футбола своему футболисту Георгию Джикии. Из своих двух сотен матчей в РПЛ 162 он провел в составе «Спартака», а еще 38 сыграл за пермский «Амкар».

Напомним, что Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года, а в «Амкаре» он провел два года - частично 2015 и 2016. В следующем, восьмом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в Сочи, это случится шестнадцатого сентября.