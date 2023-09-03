В главном матче дня в Премьер-лиге ЦСКА принимает «Зенит». На четвёртой минуте питерцы комбинировали у своей штрафной под приличным прессингом противника. Нуралы Алип сыграл на голкипера к ближней штанге, Михаил Кержаков пробросил мяч в сторону и готовился его выбить в поле, но Антон Заболотный был более расторопным и в падении вколотил мяч в сетку ворот противника, открыв счет.

1:0 на табло, а видео голевой атаки «армейцев» - вашему вниманию. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.