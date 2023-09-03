Болельщики ЦСКА грубо освистывают Марио Фернандеса

Болельщики столичного ЦСКА освистывают защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса. Бразилец вышел на поле в рамках воскресной игры между командами с первых минут. Собравшаяся на «ВЭБ Арене» публика негативно приветствует каждое касание Фернандесом мяча.

Напомним, что столичным «армейцам» Фернандес отдал 10 лет своей карьеры – он выступал за клуб с 2012 по 2022 годы. Однако летом 2023 после приостановки карьеры и небольшого периода игры за «Интернасьональ» в Бразилии он неожиданно перебрался в питерский «Зенит».

Текстовую трансляцию недавно стартовавшей игры проводит LiveResult.ru. Благодаря быстрому голу Антона Заболотного впереди ЦСКА, 1:0.