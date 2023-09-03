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Болельщики ЦСКА грубо освистывают Марио Фернандеса

03 Сентября 2023 • 17:49 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
1 3.05 X 3.40 2 2.45
1-й тайм

Болельщики столичного ЦСКА освистывают защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса. Бразилец вышел на поле в рамках воскресной игры между командами с первых минут. Собравшаяся на «ВЭБ Арене» публика негативно приветствует каждое касание Фернандесом мяча.

Напомним, что столичным «армейцам» Фернандес отдал 10 лет своей карьеры – он выступал за клуб с 2012 по 2022 годы. Однако летом 2023 после приостановки карьеры и небольшого периода игры за «Интернасьональ» в Бразилии он неожиданно перебрался в питерский «Зенит».

Текстовую трансляцию недавно стартовавшей игры проводит LiveResult.ru. Благодаря быстрому голу Антона Заболотного впереди ЦСКА, 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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