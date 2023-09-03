Агент Куэро: Адаптация Джастина в России проходит непросто

Агент нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро Мануэль Сьерра высказался об адаптации своего клиента в России.

Сегодня, 3 сентября, форвард отметился первым голом за уральскую команду, удачно исполнив пенальти в матче с «Рубином» (3:0).

Агент отметил, что эквадорца хорошо приняли в клубе.

«Совру, если скажу, что она дается легко, но все хорошо. С ним в Россию переехали два близких человека, поэтому в бытовом плане проблем нет», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Куэро в летнее траснферное окно подписал арендное соглашение до конца сезона. Он принадлежит «Индепендьенте».