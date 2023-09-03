«Балтика» проиграла шесть из семи матчей сезона в РПЛ

Калининградская «Балтика» в воскресенье проиграла очередной матч нового сезона РПЛ – в седьмом туре калининградцы уступили «Локомотиву», едва не совершив камбэк – 2:3.

Таким образом, это поражение стало для балтийцев четвёртым подряд в рамках Премьер-лиги и шестым за весь новый сезон. Уступали подопечные Сергея Игнашевича «Сочи», «Спартаку», «Динамо», «Крыльям Советов», «Уралу» и соответственно «Локомотиву». Одержать победу удалось лишь над одним соперником – воронежским «Факелом», дома в рамках третьего тура.

Отметим, что в Кубке России у «Балтики» ситуация прямо противоположная. В рамках своей группы клуб побеждал в трёх матчах из трёх, обыграв «Крылья Советов», «Ахмат» и «Зенит».