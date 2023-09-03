Пиняев прервал четырёхматчевую серию без голевых действий

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев в воскресном матче против «Балтики» (3:2) отличился голевой передачей – на девятой минуте встречи он ассистировал на открывшего счёт Артёма Дзюбу.

Как сообщает Opta Sports, своим ассистом Пиняев прервал небольшую серию без голевых действий – она насчитывала четыре игры РПЛ подряд. В последний раз до сегодняшнего выхода на поле Пиняев отличался результативным действием в игре второго тура против «Факела» (4:1), тогда он забил в ворота воронежцев на выезде.

Теперь у 18-летнего футболиста в рамках текущего сезона насчитывается один гол и два ассиста. В рамках Кубка России у россиянина пока нет голевых действий.