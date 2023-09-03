Болельщики московского ЦСКА освистали Марио Фернандеса перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита», за который экс-игрок сборной России выступает с этого сезона.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за столичный клуб на протяжении десяти лет (2012-2022) и провёл более 300 игр во всех турнирах, сумев поразить ворота соперников 11 раз.

Фернандес появится на поле с первых минут.

Прямая текстовая трансляция матча, в котором сыграют прошлогодние призёры чемпионата России, проходит на сайте LiveResult.ru.