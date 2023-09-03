«Балтика» стала 33-й командой РПЛ, которой забивал Дзюба

Калининградская «Балтика» в это воскресенье стала 33-й командой для форварда Артёма Дзюбы, которой он забивал в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

Не забивал известный нападающий теперь лишь пяти оппонентам – это исчезнувший 13 лет ФК «Москва», а также «Луч-Энергия», «Шинник», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо».

Напомним, что в воскресной игре Дзюба оформил в ворота балтийцев гол, а также отметился голевой передачей. Теперь у 35-летнего нападающего в рамках текущего сезона Премьер-лиги набралось два забитых гола и два ассиста.