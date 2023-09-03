​«Локомотив» впервые за три месяца выиграл домашний матч РПЛ

В воскресенье «Локомотив» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Балтикой» со счётом 3:2. Для команды Михаила Галактионова это первая победа на своём поле в текущем чемпионате России. Ранее в этом сезоне РПЛ дома «железнодорожники» играли вничью с «Рубином» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1).

В прошлый раз домашний матч Премьер-лиги «Локомотив» выигрывал ровно три месяца назад – 3 июня. Тогда команда Галактионова обыграла «Торпедо» с результатом 3:1.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле.