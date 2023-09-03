В «Оренбурге» высказались о последних успехах

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о последних успехах команды.

Спортивный функционер считает успехи хорошей тенденцией, но прошло мало игр, чтобы говорить об изменениях.

«Во время паузы на игры сборных будем все разбирать, чтобы и дальше исправлять результаты. А сейчас ситуация чуть-чуть исправилась», - приводит слова Андреева Sport24.

Под руководством Давида Деограсии «Оренбург» не проигрывает на протяжении трёх игр, сыграв вничью с ЦСКА (1:1), а также переиграв «Факел» (1:0) в Кубке России и «Сочи» (3:0).

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице.