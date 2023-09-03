​«Спартак» опустился во вторую половину таблицы РПЛ

В воскресном матче седьмого тура чемпионата России «Локомотив» принимал «Балтику». Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 3:2 и поднялась на пятое место в турнирной таблице (12 очков).

Стоит отметить, что «Спартак» (10 очков) после победы «Локомотива» опустился уже во вторую половину турнирной таблицы Премьер-лиги. Прямо сейчас команда Гильермо Абаскаля располагается на девятой позиции.

Напомним, что в четырёх последних турах чемпионата России «Спартак» смог набрать только одно очко. При этом стартовые три матча этого сезона Премьер-лиги «красно-белые» выиграли.