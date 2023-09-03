Зарема – об Абаскале: «Он не курица, которая снесет золотые медали»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о последних результатах столичного клуба.

Салихова не верит, что в ближайшее время в отставку будет отправлен Гильермо Абаскаль, так как последние поражения являются не только его виной.

«Совершенно неверный подход, что Абаскаль — это курица, которая снесет долгожданное золотое яйцо, вернее золотые медали. Поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров, в первую очередь», - заявила Саклихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Спартак» после семи туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.