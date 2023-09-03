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​Балахнин: «Динамо» проиграло «Спартаку», но тем хуже для «Ростова» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 17:05 Комментировать (1)
Ростов
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между дончанами и столичным «Динамо».

- Кто для вас фаворит в этой встрече?

- Я назову «Динамо» основным претендентом на победу.

- В связи с чем?

- Клуб в порядке, у тренерского штаба в распоряжении есть неплохие игроки. Они выглядят более убедительно.

- Тем не менее «бело-голубые» демонстрируют не самую надёжную игру в обороне.

- Согласен. Во встрече со «Спартаком» вообще произошло что-то необъяснимое. «Динамо» проиграло, но тем хуже для «Ростова». Команда Лички должна сделать выводы из этого поражения и исправиться. Футболисты захотят себя реабилитировать, так что неудача в матче со «Спартаком» может послужить некоторой мотивацией.

- А за оборону «Ростова» вам не тревожно?

- Оборона действительно не блещет. В целом игра команды явно ухудшилась. Конечно, ребята могут показывать более высокий уровень, но пока сами выступления выглядят натужно.

Матч «Ростов» - «Динамо» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Сергей Балахнин
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Комментарии (1)
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andi
03 Сентября 2023 в 18:15
Балахнин - иди на ... сам знаешь куда.
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