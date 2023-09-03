Ловчев – об Абаскале: Он держится за «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о наставнике столичного клуба Гильермо Абаскале.

Эксперт не думает, что испанский специалист работает на увольнение и неустойку, ведь он работает в самой популярной команде России и имеет отличный контракт.

«В Европе его не знают, не думаю, что он будет супервостребован. За «Спартак» он держится», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

«Спартак» после семи проведенных туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков.

Контракт 34-летнего специалиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.