​Мостовой рассказал, в чём проблема Абаскаля

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. По мнению Мостового, испанскому специалисту приходится непросто, поскольку сам он никогда не играл в футбол.

«Испанец никогда не играл в футбол, поэтому ему тяжело. Даже с такой длинной скамейкой и сильным подбором футболистов тренер все равно путается и не может понять, кого выпустить на поле. Поэтому и в матче с «Краснодаром» мы увидели невнятную игру», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Rusfootball.

Напомним, что «Спартак» в субботу вечером потерпел поражение от «Краснодара» на выезде со счётом 0:2. Серия «красно-белых» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. За этот отрезок команда Гильермо Абаскаля смогла раздобыть всего лишь один зачётный балл за счёт ничьей с «Ахматом».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи».