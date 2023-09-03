Врач ЦСКА Безуглов рассказал о ситуации с травмированными игроками

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Врач отметил, что сегодня один из четырёх дней в году, когда перед поединком не до шуток.

«Все футболисты готовятся к игре. Травмирован только Игорь Дивеев, все остальные ребята здоровы и максимально настроены на хорошую игру», - приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Дерби двух столиц начнётся в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.