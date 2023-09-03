«Балтика» забила второй мяч в ворота «Локомотива»

В эти минуты «Локомотив» принимает «Балтику» в седьмом туре Премьер-лиги. Футболисты Михаила Галактионова были неудержимы в первом тайме и забили три гола подряд. Тем не менее, после перерыва Гедеон Гузина отыграл один мяч. А на 65-й минуте полноценно вернулась интрига. Калининградцы снова атаковали по правому краю поля, в итоге Артур Галоян вывел на удар Сергея Пряхина, и тот забил второй мяч своей команды.

Напомним, что в первом тайме результативно били Артём Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов.

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