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Как «Балтика» распечатала ворота «Локомотива» - видео видео

03 Сентября 2023 • 16:41 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

На 50-й минуте матча седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Балтикой» гости размочили счёт. Команда Сергея Игнашевича контратаковала от своей штрафной, после обилия передач острота, казалось, сошла на нет, но все же оборона противника заняла не лучший позиции, и Максим Кузьмин от правого угла штрафной прицельно подал на Гедеона Гузину, который в падении головой отправил мяч в сетку ворот, опередив опекуна. Счет на тот момент стал 3:1.

Видео голевой атаки гостей предлагаем вашему вниманию. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика
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