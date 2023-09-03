Мансилья — о победе над «Сочи»: «Нам нужно было выиграть дома, мы это заслужили»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о победе над «Сочи» (3:0) в матче седьмого тура РПЛ.

«Цена победы высока, нам нужно было выиграть дома, мы это сделали, заслужили», — сказал Мансилья в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в прошедшей встрече Мансилья отличился голом и результативной передачей. Аргентинец признался, что разделил бы награду лучшему игроку встречи с одноклубником Джастином Куэрой, который так же отметился забитым мячом.

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» набрал пять очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.