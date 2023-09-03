В «Оренбурге» планируют подписать ещё одного игрока до конца трансферного окна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании уральского клуба.

Спортивный функционер отметил, что не хочет комментировать слухи и дал понять, что работа идёт по всем фронтам.

«Мы никого не хотим отпускать и надеюсь, не отпустим. Возможно, одного игрока возьмем», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Сегодня, 3 сентября, «Оренбург» одержал первую победу в Российской премьер-лиги, в седьмом туре переиграв «Сочи» с разгромным счетом 3:0, благодаря чему поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.

