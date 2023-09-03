Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» планируют подписать ещё одного игрока до конца трансферного окна

03 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о трансферной кампании уральского клуба.

Спортивный функционер отметил, что не хочет комментировать слухи и дал понять, что работа идёт по всем фронтам.

«Мы никого не хотим отпускать и надеюсь, не отпустим. Возможно, одного игрока возьмем», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Сегодня, 3 сентября, «Оренбург» одержал первую победу в Российской премьер-лиги, в седьмом туре переиграв «Сочи» с разгромным счетом 3:0, благодаря чему поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
3
0
2.90 3.70 2.41
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
3
2
1.81 3.90 4.50
Видео
32 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
0
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
18:00 · Россия. Премьер-лига
Карпукас высказался о победе над «Балтикой»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Пиняев рассказал, почему «Балтика» едва не огорчила Локомотив в Черкизово
17:53 · Россия. Премьер-лига
Джикия провёл свой 200-й матч в РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Как Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА - «Зенит» - видео видео
17:49 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА грубо освистывают Марио Фернандеса
17:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Куэро: Адаптация Джастина в России проходит непросто
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» проиграла шесть из семи матчей сезона в РПЛ
17:40 · Россия. Премьер-лига
Заболотный наказал оборону «Зенита» уже на четвёртой минуте
17:35 · Россия. Премьер-лига
Пиняев прервал четырёхматчевую серию без голевых действий
17:30 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА освистали Марио Фернандеса видео
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» стала 33-й командой РПЛ, которой забивал Дзюба
17:26 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» впервые за три месяца выиграл домашний матч РПЛ
17:20 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о последних успехах
17:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» опустился во вторую половину таблицы РПЛ
17:10 · Россия. Премьер-лига
Зарема – об Абаскале: «Он не курица, которая снесет золотые медали»
Все новости
Рекомендуем