​Агент: «Изидор почти плакал, умоляя отпустить его, но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег»

«Локомотив» сообщал о том, что нападающий Вильсон Изидор самовольно покинул расположение клуба. Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал агент Гарольд Ичбиа, который работает с 23-летним французским футболистом.

По словам агента, «Локомотив» нечестно поступает с Изидором. Ичбиа сказал, что футболист ранее обещал никуда не уходить в течение года, и он сдержал общение. Клуб же, по словам агента, не желает вести переговоры по Изидору.

«Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог», - сказал Ичбиа, чьи слова приводит Sport24.

Агент отметил, что «Локомотив» отклонил предложения по Изидору: от «Меца» (аренда за 500 тысяч евро + опция выкупа за 5 млн евро, которая становится обязательной, если команда сохраняет прописку в Лиге 1 и футболист проводит 15 матчей) и «Марселя» (аренда за 1 млн евро + опция выкупа за 5 млн евро, которая становится обязательной если команда выходит в Лигу чемпионов).

«Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег», - сказал Ичбиа.

Агент отметил, что жена Изидора беременна, и что сторона футболиста будет пытаться найти решение. По словам представителя Изидора, «Локомотив» хочет получить за аренду футболиста 2 миллиона евро, а с учётом выкупа клуб хочет выручить 6,5 млн евро.

Добавим, что Дмитрий Ульянов занимает должность спортивного директора «Локомотива».