«Балтика» отыграла один гол у «Локомотива», отличился Гузина

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Балтика» начался второй тайм. И сразу же гости отыграли один мяч. Владимир Кузьмин получил пас от центрального круга и с правого фланга доставил мяч в центр штрафной, где Гедеон Гузина опередил Ивана Кузьмичёва и в падении головой отправил мяч в правый угол ворот «Локомотива».

Напомним, что в первом тайме отличились Артём Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. На эту минуту «Локомотив» ведет со счетом 3:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.