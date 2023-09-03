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«Балтика» отыграла один гол у «Локомотива», отличился Гузина

03 Сентября 2023 • 16:29 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Балтика» начался второй тайм. И сразу же гости отыграли один мяч. Владимир Кузьмин получил пас от центрального круга и с правого фланга доставил мяч в центр штрафной, где Гедеон Гузина опередил Ивана Кузьмичёва и в падении головой отправил мяч в правый угол ворот «Локомотива».

Напомним, что в первом тайме отличились Артём Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. На эту минуту «Локомотив» ведет со счетом 3:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Гедеон Гузина
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