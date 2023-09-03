Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах столичной команды.

- «Краснодар» перед паузой по-прежнему первый. Вас это удивляет?

- Я не ожидал такого перед началом сезона. Все думали, что «Зенит» будет находиться на первой строчке, а мы видим наверху команды, которые не ожидали там увидеть. Это «Урал», «Крылья Советов». Все думали, что на этих позициях будут «Спартак», ЦСКА.

- В таблице «Спартак» все ниже. Тревожно за перспективы «красно-белых»?

- Нет. Знаю, что «Спартак» будет прибавлять после паузы и набирать очки. Но жаль, что сейчас очки теряются. Это будет усложнять ситуацию потом. Когда от команды требуют только побед, а уже три-четыре матча их нет, то психологически это давит.

- У Абаскаля большой кредит доверия, как вам кажется? Сейчас уже даже называются фамилии потенциальных преемников.

- Где-то все равно на тренера это давит. Такие разговоры ведь ведут не просто так. Но мне кажется, что пока доверие к Абаскалю есть. Хотя есть тренеры с амбициями, которые готовы зайти в клуб. После матчей сборной России может произойти все, что угодно.

- Имеете в виду паузу на сборные?

- Может и такое произойти. Соберется совет директоров, будет спрашивать о том, что происходит с командой. Никто не знает, что Абаскаль на это ответит. Как он вообще будет общаться с руководством. Он может сказать, что если ему не доверяют, то он уходит. Но по-хорошему, сейчас не надо ничего трогать. До первого круга не стоит никого дергать. Но тут все зависит от команды, от результатов, которые она будет показывать. Если после паузы «Спартак» опять проиграет, будет серьезный разговор.

Елена Григорьевская