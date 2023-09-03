Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проблемах «красно-белых» и поражении от «Краснодара».

- Наиграл «Спартак» на такое поражение?

- Если смотреть на всю игру целиком, то хозяева выиграли заслуженно. А если взять эпизод с Соболевым, то реализуй его, неизвестно, какой был бы итог. Но видно, что у «Спартака» есть проблемы. Абаскаль все-таки молодец, что после матча признал свою ошибку с составом. Надо было выпускать тех ребят, кто хорошо проявили себя в матче с «Динамо».

- Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?

- В коллективе присутствует какое-то недопонимание. Может быть, так сказывается конкуренция, или Абаскаль не может найти оптимальный состав, который изначально должен был наигрываться. Если бы команда перед этим проиграла, то ротацию было бы делать проще. Кроме того, сейчас наверняка есть ребята, которые обижаются на то, что им не доверяют. И начинается недопонимание. Но Абаскаль хотя бы признает, что ошибся с составом на игру с «Краснодаром». Это говорит о том, что он понимает: тем игрокам, которые проявляют себя, надо больше доверять.

- Почему тогда Бабич, например, остался в запасе на игру с «Краснодаром»?

- В том-то и дело. Это касается не только Бабича, но и, например, Зиньковского, который тоже не попал в состав. Даже две-три позиции тоже влияют. Ребята же общаются между собой.

- Почему Промес сейчас не заметен, как раньше?

- Физически он тоже не совсем в оптимальной форме, чтобы он и в Кубке России выходил, и в чемпионате. Все равно какой-то спад присутствует. Но и командные действия тоже влияют. Когда вся команда играет хорошо, то футболисты дополняют друг друга.

- Считаете, что у «Спартака» игра пропала?

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- Сейчас – да. Мы видели команду, которая могла пропускать, но были хорошие атакующие действия. Но сейчас уже и в атаке проблемы. Поэтому на спаде находится вся команда. «Краснодар» вчера был больше похож на команду, которая ведет борьбу за золотые медали.

- «Краснодар» не имеет поражений в чемпионате. Команда прыгает выше головы или у него так сильно поднялся уровень?

- Мне кажется, что когда приходят победы, то приходит и уверенность. Футболисты ощущают, что могут играть еще лучше. Плюс есть результат. Лучше проходит тренировочный процесс. Ивич нашел ключ к футболистам, и многое зависит от того, как «быки» пройдут этот отрезок.

Елена Григорьевская