Марио Фернандес – в основе «Зенита» на битву с ЦСКА

В воскресенье вечером пройдёт центральный матч седьмого тура Российской премьер-лиги – ЦСКА сыграет с «Зенитом». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Защитник Марио Фернандес, который в 2012-2022 годах выступал за ЦСКА, попал в стартовый состав «Зенита».

Арбитр Павел Кукуян даст стартовый свисток в матче ЦСКА – «Зенит» в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом противостояния команд можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что после шести сыгранных матчей текущего чемпионата «Зенит» имеет 13 очков в своём активе.