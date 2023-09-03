Пономарёв считает, что «Сочи» не стоит увольнять Хохлова

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова.

«Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со счетом 0:3. Это поражение стало для команды седьмым в последних восьми играх.

«Нужна ли «Сочи» его отставка? Разбрасываться тренерами не нужно. Пока ничего страшного не произошло в принципе. Команде до окончания трансферного окна надо просто немного усилиться», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, без новых футболистов «Сочи» будет непросто, но сейчас начинается международная пауза, которая может помочь команде улучшить ситуацию.

После семи туров южане идут на 12-м месте в чемпионате России, набрав шесть очков.