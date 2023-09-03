В седьмом туре Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Оренбург» и «Сочи». В более-менее равном первом тайме команды обошлись без результативных атак. А переломным моментом стал пенальти на 56-й минуте, который реализовал Брайан Мансилья, после чего мяч еще раз побывал в воротах гостей. После ассиста Мансильи метко пробил Владимир Обухов и поставил соперника в затруднительное положение. У гостей было полчаса, чтобы спасти игру, но сочинцы не только на забили, но пропустили снова, с 11-метрового на 90-й минуте. Отличился Джастин Куэро.

Все голы и опасные моменты этого поединка представлены вашему вниманию.