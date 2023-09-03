​Келлвен дебютирует: ЦСКА назвал состав на игру с «Зенитом»

В главном матче седьмого тура чемпионата России в воскресенье ЦСКА будет принимать «Зенит». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов.

Отметим, что защитник Келлвен, который только на днях стал игроком ЦСКА, попал в стартовый состав.

Битва между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВЭБ Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА в шести стартовых турах Российской премьер-лиги смог набрать 10 очков.