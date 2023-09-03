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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Келлвен дебютирует: ЦСКА назвал состав на игру с «Зенитом»

03 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
1 3.05 X 3.40 2 2.45
2-й тайм

В главном матче седьмого тура чемпионата России в воскресенье ЦСКА будет принимать «Зенит». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов.

Отметим, что защитник Келлвен, который только на днях стал игроком ЦСКА, попал в стартовый состав.

Битва между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВЭБ Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА в шести стартовых турах Российской премьер-лиги смог набрать 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Келлвен
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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