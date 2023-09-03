Баринов впервые отличился в этом сезоне

Завершился первый тайм матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» принимает калининградскую «Балтику».

После первой 45-минутки столичный клуб ведет с разгромным счётом 3:0.

Последний мяч на 34-й минуте забил капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов после удачного прострела с правого фланга Сергея Пиняева.

Для 26-летнего футболиста этот гол стал первым в сезоне-2023/24. Стоит отметить, что этот вообще первое результативное действие для полузащитника. На его счету четыре желтых карточки (три в чемпионате, а одна в Кубке России).

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.