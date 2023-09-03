«Локомотив» наконец-то выиграл первый тайм в новом сезоне. В матче с «Балтикой» в седьмом туре Премьер-лиги «железнодорожники» были неудержимы. В концовке 45-минутки Сергей Пиняев справа от боковой линии рванул вперед, сближаясь с воротами, от лицевой линии последовала короткая скидка на набежавшего Дмитрия Баринова, который метров с семи вколотил мяч в ближнюю девятку ворот противника.

Это взятие ворот гостей в видеоформате представлено вашему вниманию. Напомним, что также в первом тайме забили Артём Дзюба и Антон Миранчук. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.