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Игрок «Локомотива» Морозов может пропустить товарищеские матчи сборной России

03 Сентября 2023 • 16:05 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов не попал в заявку команды на матч против «Балтики».

Как сообщает «Матч ТВ», 22-летний футболист получил небольшую травму в игре прошлого тура РПЛ с «Сочи» (2:0), и по этой причине не может помочь своей команде в поединке с калининградским клубом.

Отмечается, что Морозов рискует пропустить сентябрьский сбор национальной команды, в которую он был вызван для участия в контрольных матчах против Катара и олимпийской сборной Египта.

Встреча седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» продолжается в эти минуты. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Евгений Морозов
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