Игрок «Локомотива» Морозов может пропустить товарищеские матчи сборной России

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов не попал в заявку команды на матч против «Балтики».

Как сообщает «Матч ТВ», 22-летний футболист получил небольшую травму в игре прошлого тура РПЛ с «Сочи» (2:0), и по этой причине не может помочь своей команде в поединке с калининградским клубом.

Отмечается, что Морозов рискует пропустить сентябрьский сбор национальной команды, в которую он был вызван для участия в контрольных матчах против Катара и олимпийской сборной Египта.

Встреча седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» продолжается в эти минуты. За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.