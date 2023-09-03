​Глушаков ответил на вопрос насчёт слухов о возможном переходе в «Рубин»

По завершению прошлого сезона полузащитник Денис Глушаков покинул «Пари НН» и обрёл статус свободного агента. В прессе появилась информация о том, что 36-летний футболист может пополнить состав «Рубина». Комментарий на этот счёт дал сам Глушаков.

«Вообще про интерес к себе [не конкретно от «Рубина» - прим.] я слышу, но конкретики пока никакой нет», - сказал Глушаков, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ответ Глушакова даёт понять, что конкретного предложения от какого-либо клуба у него на руках в настоящий момент нет.

«Рубин» располагается в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав шесть очков в семи турах.